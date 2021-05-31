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Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin

31.05.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FRAPORT TAV Antalyaspor’un yeni başkanı, Aziz Çetin oldu.

Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 17.00'de düzenlenen toplantıda, yeni başkanı belirledi. Başkanlığa, basın sözcüsü Aziz Çetin getirildi.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapmıştır. Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde gerçekleştirilen toplantıda Av. Aziz Çetin'in Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine, Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral'ın getirilmesine, başkan vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve Asbaşkan Sabri Gülel'in Başkan Vekili olarak görev almasına, Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Karabulut'un Asbaşkanlığa getirilmesine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Antalyaspor
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