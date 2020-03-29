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Antalyaspor'un yıldızı Podolski'den anlamlı hareket

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 29.03.2020 19:06 | Son Güncelleme

Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, gerekli olması halinde maaşından feragat etmeye hazır olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un yıldızı Podolski'den anlamlı hareket

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, koronavirüs nedeniyle Süper Lig kulüplerinin zor durumda kalmasını değerlendirdi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski, gerekli olması halinde maaşında indirim yapmayı kabul edeceğini ifade etti.

"GEREKİYORSA İLK BEN KABUL EDERİM"

Podolski konu hakkında ülke basınına yaptığı açıklamada, "Sezonun Mayıs'tan önce başlayacağına inanmıyorum. Maaşların bir kısmından vazgeçme konusu henüz açılmadı ama kulüp çalışanlarına destek olma adına böyle bir şey gerekiyorsa, ilk ben kabul ederim." ifadelerini kullandı.

BUNDESLİGA KULÜPLERİNDEN 20 MİLYON EURO BAĞIŞ

Öte yandan Bild'in haberine göre, ülkenin önde gelen kulüpleri ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig ve Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde yayın haklarından gelen 12.5 milyon euro'yu ihtiyacı olan kulüplere bağışlayacak. Bununla birlikte yine bu kulüplerin kendi kasalarından verecekleri parayla, yardım havuzuna toplamda 20 milyon euro bağışlayacakları duyuruldu.

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