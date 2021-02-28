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Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

28.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe'ye de kaybetmeyerek seriyi 12 maça çıkarmayı planlıyor.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

ANTALYASPOR VE BAŞAKŞEHİR PUANLARI PAYLAŞTI

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Bu yıl 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 27. hafta sonunda 34 puana ulaştı.

BU SEZONKİ 13. BERABERLİĞİ

Ligde yaptığı son 5 karşılaşmada sahadan bir puanla ayrılan kırmızı-beyazlılar, dün Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelede bu sezonki 13'üncü beraberliğini elde etti.

Ligin 26. haftasında da deplasmanda Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, son iki lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramazken, kalesini gole kapattı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçı kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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