SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor yükselişte! Nuri Şahin'in ekibi, deplasmanda Sivasspor'u yıktı...

Antalyaspor yükselişte! Nuri Şahin'in ekibi, deplasmanda Sivasspor'u yıktı...

31.10.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve konuk ekip üst üste 2. galibiyetini aldı.

Antalyaspor yükselişte! Nuri Şahin'in ekibi, deplasmanda Sivasspor'u yıktı...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Güray Vural ve 24. dakikada Haji Wright kaydetti.

FgaomVkWIAINFL1

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Sivasspor ise 10 puanla 15. sırada yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Sivasspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...
Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!
Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Nuri Şahin sivassoor spor Süreyya Yalçın spor toto 10 spor tot süper li spor to iyet turu

En Çok Okunan Haberler

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"

Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"

'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...

'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...

Canlı yayında tepki: 3. senen artık yeter!

Canlı yayında tepki: 3. senen artık yeter!

İnanılmaz şeyler oldu! 90'dan sonra 4 gol

İnanılmaz şeyler oldu! 90'dan sonra 4 gol

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.