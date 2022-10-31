Antalyaspor yükselişte! Nuri Şahin'in ekibi, deplasmanda Sivasspor'u yıktı...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Güray Vural ve 24. dakikada Haji Wright kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Sivasspor ise 10 puanla 15. sırada yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Sivasspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

