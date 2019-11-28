Antalyaspor’da gelişim rakamlara yansıdı

İstatistiksel verilere göre Antalyaspor oyunu rakip yarı alanda daha fazla oynamaya başladı ve top rakibe geçtikten sonra yeniden topu kapma hızı gözle görülür şekilde arttı. Kırmızı beyazlıların ayrıca saatte 20 kilometre ve üstü koşulardaki mesafesi de 1 kilometreden fazla artış gösterdi. Antalyaspor, ligin 12. haftasında topu geri kazanma süresinde de ligin en iyisi oldu.

HIZLI KOŞULARDA BELİRGİN ARTIŞ

Saatte 20 kilometre ve daha üstü hızda yapılan koşuların mesafesi geçtiğimiz yıl 6 bin 595.8 metre iken son oynanan Gaziantep FK maçında 7 bin 697.7 metreye ulaştı. Antalyaspor geçen sene ortalamasına nazaran son maçta bin 101,9 metre daha fazla mesafede saatte 20 kilometre ve üstü hıza ulaştı. Kırmızı-beyazlılar geçen sene bu alanda en kötü dördüncü takımken, son hafta en iyi üçüncü takım olarak dikkat çekti.

SAVUNMA İLERİDE KURULUYOR

Takım boyu ve defans derinliğindeki belirgin artış ise Antalyaspor’un artık kendi kalesinden daha uzakta savunmasını kurduğu ve takımın birbirine daha yakın mesafede, kompakt bir futbol ortaya koyduğunu gösterdi.