Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bugün iki antrenman gerçekleştirdi.

Yeni transfer Deni Milosevic de sabah antrenmanında takıma dahil oldu.

Antalyaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.



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