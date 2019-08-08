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Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 08.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.

Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı

Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Ondrej Celustka, Diego Ângelo, Fredy, Nazim Sangaré, kaleci Ferhat Kaplan'ın da aralarında olduğu oyuncuların yeni sezon öncesinde kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi'nde yapıldı.

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