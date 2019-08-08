Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı

Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Ondrej Celustka, Diego Ângelo, Fredy, Nazim Sangaré, kaleci Ferhat Kaplan'ın da aralarında olduğu oyuncuların yeni sezon öncesinde kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi'nde yapıldı.

