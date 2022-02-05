Antep fıstıklı tarifleri seviyorsanız bu tatlıyı deneyin: Kilis'ten cennet çamuru tarifi

Gastronomi şehri Kilis'in hem yerli hem yabancı turistleri mest eden bu lezzeti her yıl binlerce turistin damağını şenlendiriyor. Kilis ile özdeşleşen, Antep fıstığı ve kaymağı en leziz şekilde buluşturan cennet çamuru, özellikle Ramazan ayında çok fazla tercih edilen bir tatlı. Yalnızca belli bir zaman diliminde değil, her daim şipşak hazırlanarak tüketilebilecek bu tatlıyı evde yapmaya ne dersiniz? Tekrar tekrar pişirmek isteyeceğiniz cennet çamuru tarifimiz sizler için...

CENNET ÇAMURU TARİFİ

MALZEMELER

300 g kadayıf

4 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı

100-150 gram ince çekilmiş Antep fıstığı

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 dilim limon

Bir parça kaymak

HAZIRLANIŞI