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Antep fıstıklı tarifleri seviyorsanız bu tatlıyı deneyin: Kilis'ten cennet çamuru tarifi

05.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiçbirimizin hayır diyemeyeceği, Antep fıstığını, kadayıfı ve kaymağı bir araya getiren Kilis'in en güzel lezzeti cennet çamuru tatlısı... Coğrafi işaretle tescillenmiş cennet çamurunu hem yapmaya hem yemeye doyamayacaksınız! Misafirlerinizin gözlerinden kalpler çıkaracak olan bu efsane tatlının tam tutan tarifini paylaşıyoruz...

Antep fıstıklı tarifleri seviyorsanız bu tatlıyı deneyin: Kilis'ten cennet çamuru tarifi

Gastronomi şehri Kilis'in hem yerli hem yabancı turistleri mest eden bu lezzeti her yıl binlerce turistin damağını şenlendiriyor. Kilis ile özdeşleşen, Antep fıstığı ve kaymağı en leziz şekilde buluşturan cennet çamuru, özellikle Ramazan ayında çok fazla tercih edilen bir tatlı. Yalnızca belli bir zaman diliminde değil, her daim şipşak hazırlanarak tüketilebilecek bu tatlıyı evde yapmaya ne dersiniz? Tekrar tekrar pişirmek isteyeceğiniz cennet çamuru tarifimiz sizler için...

CENNET ÇAMURU TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 g kadayıf

  • 4 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı

  • 100-150 gram ince çekilmiş Antep fıstığı

  • 2 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı su

  • 1 dilim limon

  • Bir parça kaymak

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak şerbeti hazırlayın.

  • Küçük bir çelik tencere içerisine 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ve limon dilimini aktarın.

  • Orta ateşte şeker eriyene dek karıştırın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.

  • Yaklaşık 20 dakika kaynatın.

  • Süre sonunda kaynayan şerbeti ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

  • 300 g kadayıfı tel şehriye boyutuna gelecek şekilde elinizle koparın.

  • Ufak boyuta gelen kadayıfları yanmaz bir teflon tavanın içerisine alın ve hafif hafif kavurmaya başlayın.

  • Kavrulma esnasında 4 çorba kaşığı tuzsuz tereyağını ekleyin.

  • Kadayıflar hafif renk almaya başladığında içerisine Antep fıstığının önce yarısını ekleyin ve kavrulan kadayıfla özdeşleştirin.

  • Kalan Antep fıstığını da ekleyin ve ocağın altını kısın.

  • Hafif ılımış olan şerbeti alın ve kepçe yardımıyla tavaya azar azar şerbet ekleyin.

  • Çektirme yöntemi ile tüm şerbeti yavaş yavaş karışımın içerisine ilave edin. Bu esnada karıştırmaya devam edin.

  • Kadayıflar tüm şerbeti çektiğinde ocağın altını kapatın ve çok kısa bir süre dinlendirin.

  • Servis tabaklarına spatula yardımıyla aldığınız cennet çamurunun üzerine bir parça kaymak ekleyin.

  • Dilerseniz üzerine ceviz ve tane Antep fıstığı ekleyerek servis yapabilirsiniz.
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