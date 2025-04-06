SPOR

71
65
51
47
44
42
39
38
38
38
36
34
34
33
31
31
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Antetokounmpo'nun üstün oyunu Bucks'a galibiyeti getirdi!

Antetokounmpo'nun üstün oyunu Bucks'a galibiyeti getirdi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 13:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Milwaukee Bucks, Miami Heat'i uzatmaya giden maçta yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun "triple-double"ıyla 121-115 mağlup etti.

Antetokounmpo'nun üstün oyunu Bucks'a galibiyeti getirdi!

NBA'de 5 maç yapıldı. Milwaukee Bucks, konuk olduğu Miami Heat'i 6 sayı farkla mağlup etti. Bucks'ın Yunan Yıldızı Antetokounmpo, 36 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle üst üste ikinci kez "triple-double"a imza attı. Kevin Porter Jr. 24 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken Brook Lopez 17 sayıyla oynadı. Heat'de Alec Burks'ın 24 sayısı ve Davion Mitchell'ın 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bam Adebayo 31 sayı ve 12 ribauntla, Kyle Anderson 12 sayı ve 14 ribauntla" double-double" yaptı.

WALKER 18 SAYIYLA MAÇI TAMAMLADI

Milli oyuncu Adem Bona’nın 4 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves’a 114-109 mağlup oldu.
76ers'da Quentin Grimes 28 sayıyla oynarken, Guerschon Yabusele'nin 19 sayıyla oynadığı müsabakada Lonnie Walker 18 sayıyla maçı tamamladı.
Timberwolves'ta Rudy Gobert, 23 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin baş mimarı oldu. Anthony Edwards 37, Julius Randle ise 15 sayı kaydetti.

Canlı Skor

Galatasaray'da Yunus Akgün için karar verildi! Milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyorGalatasaray'da Yunus Akgün için karar verildi! Milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyor
F.Bahçe -Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!F.Bahçe -Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
NBA Basketbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Süper Lig devi ünlü orta sahayı getiriyor!

Süper Lig devi ünlü orta sahayı getiriyor!

Jose Mourinho'yu Şenol Güneş kurtardı!

Jose Mourinho'yu Şenol Güneş kurtardı!

Barış Alper'in babasından Foti'ye flaş sözler!

Barış Alper'in babasından Foti'ye flaş sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.