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Anthony Joshua hem maçı hem de unvanlarını kaybetti

26.09.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini kaybetti.

Anthony Joshua hem maçı hem de unvanlarını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Usyk karşılaştı.
34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.

31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.

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Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise İngiliz Tyson Fury elinde tutuyor.

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