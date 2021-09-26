Anthony Joshua hem maçı hem de unvanlarını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Usyk karşılaştı.

34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.

31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.

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Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise İngiliz Tyson Fury elinde tutuyor.

