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Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!

ALMANYA HABERLERİ  | 17.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Anthony Modeste'den flaş imza! Modeste, eski kulübü Köln ile 3 aylık protokol imzaladı.

Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Anthony Modeste imzayı attı. Yıldız golcü idmanlara devam ettiği eski takımı Köln'le protokol imzaladı.

3 aylık protokol 15 Ocak'ta sona erecek. Eğer Fransız oyuncu, Çin ekibinden bonservisini almayı başarırsa, Köln kendisiyle resmi sözleşme imzalayacak. Aksi taktirde idmanlara çıkmasına izin verilmeyecek.

(Fotomaç)

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Anthony Modeste Köln

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