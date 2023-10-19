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Anthony Nwakaeme geri dönüyor! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan resmen açıkladı: 'Gerekeni yaparız!'

19.10.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, gösterdiği performansla elde edilen zaferde başrol oynamıştı. Özellikle büyük maçlarda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, şampiyonluk sonrasında takımdan ayrılmış ve Al Fayha'nın yolunu tutmuştu. Nwakaeme ile ilgili Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş bir açıklama geldi.

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı 9. hafta ile devam edecek. Alanyaspor'u konuk edecek olan bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yeni döneminde ilk resmi maçına çıkacak. Öte yandan transfer çalışmalarına da start veren Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş bir açıklama geldi.

A Spor'a konuk olan Doğan; Anthony Nwakaeme hamlesi ve yapılacak olan takviyelerle alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın sözleri;

"NWAKAEME İÇİN GEREKENİ YAPARIZ"

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"Nwakaeme benim çok sevdiğim, inanılmaz profesyonel, Trabzonspor'a önemli değerler katmış bir futbolcu. Abdullah Avcı hocamız 'Ben Nwakaeme ile çalışmak istiyorum' derse getirmek için gider konuşuruz, gereken neyse yaparız."

''HOCA İÇİN SADECE UĞURCAN İLE GÖRÜŞTÜM''

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"Abdullah Avcı için sadece takım kaptanı Uğurcan ile görüştüm. Takım içinde Bjelica için menajerleri aracılığıyla 'Çok erken değil mi?' diyen yabancı oyuncular oldu. Çocuklar çok profesyoneller tabii, onlar olaya bizden farklı bakıyorlar."

''BAKASETAS'A TEKLİFTE BULUNDUK''

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"Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize ulaşan herhangi bir teklif yok Bakasetas için."

''ÇOK İSTEDİM AMA ALAMADIM''

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"Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem çünkü almaya çalışıyorum hala. Ben 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, ondan önce Trabzon'da doğdum büyüdüm. Tribünler neden boş? Ben olsam aynı tepkiyi ben de verirdim. Ben şehrimi bilen biriyim. Burada başkanlık yapmak çok zor iş. Biz böyleyiz. Sorunların nerede olduğunu biliyoruz. Taraftar işin arka planına bakmaz. Biz de bakmazdık. Ancak kalıcı başarılar için arkanın sağlam olması lazım. Trabzonspor'un şampiyon olması için çok şey yapması lazım."

''VISCA'YI ALALIM DEDİ''

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"Şampiyon olduğumuzda devre arası hocaya 'Hocam şampiyon olmak için ne yapalım?' dedim. 'Visca'yı alalım' dedi. Galatasaray maçında attığı golden sonra stadyumdan 'Hayırlı olsun şampiyonluğumuz' diyerek çıktım. Abdullah Avcı'dan takıma bir dokunuş bekliyorum. Hemen olacak bir şey değil bu ama aynı süreci tekrar yaşayacağımızı düşünüyoruz hocayla. Bu süreçte hataları minimuma indireceğimizi düşünüyorum."

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