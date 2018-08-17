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Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Nijeryalı Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi.

Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi

Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme Trabzonspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

THY’ye ait uçakla 16.00 sıralarında İstanbul’dan Trabzon’a gelen Nijeryalı futbolcu Nwakaeme burada taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Bu akşam oynanacak Trabzonspor - Demir Grup Sivassspor maçını tribünden izleyecek olan Nwakaeme ardından yönetimle görüşecek. Bordo-mavili yönetimle görüştükten sonra Nwakaeme’nin sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Nwakaeme Trabzonspor

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