Anthony Nwakaeme: Trabzonspor'u milli takımda oynamak için seçtim!

Trabzonspor'un yeni transferi Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekibi tercih etme nedenini açıkladı.
BBC'ye konuşan Nwakaeme, Çin'den çok yüksek maaşlı teklifler aldığını ancak yeniden Nijerya Milli Takımı'nda oynamak istediği için Trabzonspor'u tercih ettiğini söyledi.
'Her verilen karar, parayla ilgili değil' diyen Nwakaeme, 'Ben çok rekabetçi bir insanım ve kendime meydan okumayı seviyorum. Trabzon'da, Nijerya Milli Takımı'nda yeniden oynamak için rekabete girme fırsatım var' ifadelerini kullandı.
Vatandaşı Ogenyi Onazi'nin Trabzon'da olmasının da kararında etkili olduğunu söyleyen başarılı forvet, 'Trabzonspor'un büyük hedefleri var ve profesyonel bir futbolcu olarak benim de ihtiyacım olan şey bu. Sezonun ilk maçını izledim ve muhteşem atmosferi gördüm. Buradaki taraftarı ve yarattıkları atmosferi seviyorum' şeklinde konuştu.
Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!
Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!
Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır
Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı
Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek
Dünyaca ünlü yıldız 36 yaşında transfer oldu
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum