Anthony Nwakaeme: Trabzonspor'u milli takımda oynamak için seçtim!

Trabzonspor'un yeni transferi Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekibi tercih etme nedenini açıkladı.

BBC'ye konuşan Nwakaeme, Çin'den çok yüksek maaşlı teklifler aldığını ancak yeniden Nijerya Milli Takımı'nda oynamak istediği için Trabzonspor'u tercih ettiğini söyledi.

'Her verilen karar, parayla ilgili değil' diyen Nwakaeme, 'Ben çok rekabetçi bir insanım ve kendime meydan okumayı seviyorum. Trabzon'da, Nijerya Milli Takımı'nda yeniden oynamak için rekabete girme fırsatım var' ifadelerini kullandı.

Vatandaşı Ogenyi Onazi'nin Trabzon'da olmasının da kararında etkili olduğunu söyleyen başarılı forvet, 'Trabzonspor'un büyük hedefleri var ve profesyonel bir futbolcu olarak benim de ihtiyacım olan şey bu. Sezonun ilk maçını izledim ve muhteşem atmosferi gördüm. Buradaki taraftarı ve yarattıkları atmosferi seviyorum' şeklinde konuştu.

