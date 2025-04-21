Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Antik hazine incelenince ortaya çıktı: Dünyaya ait değil! Biri bilezik diğeri yarım küre

Villena Hazinesi’nde yer alan iki özel objenin, 3.500 yıl önce meteorit demiriyle yapıldığı ortaya çıktı.

Antik hazine incelenince ortaya çıktı: Dünyaya ait değil! Biri bilezik diğeri yarım küre
Çiğdem Sevinç

İspanya’nın Alicante kentinde 1963 yılında bulunan 3.500 yıllık Villena Hazinesi, Bronz Çağı’na ait en önemli koleksiyonlardan biri olarak öne çıkıyor. lavanguardia.com'un haberine göre, altından yapılmış 66 parçadan oluşan bu hazinede, en dikkat çekici olanlar ise meteorlardan gelen demirle yapılmış iki obje: Bir bilezik ve altınla süslenmiş içi boş bir yarım küre.

Ekran görüntüsü 2025-04-21 164057

GÖKTAŞI ÇIKTI

Bilim insanları, bu parçaların yüksek nikel içeriği sayesinde göktaşı kökenli olduğunu tespit etti. Bu da Demir Çağı’ndan çok önce, dönemin ustalarının gelişmiş metal işçiliğine sahip olduğunu gösteriyor. Meteorit demiri o dönemde güç ve ilahilikle ilişkilendirildi.

thumbs_b_c_3dad8e49e975931550a92e38a478109a

Araştırmacılar, daha kesin sonuçlara ulaşmak için yeni analiz teknikleri kullanmayı planlıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da
Saate bakmaya gerek yok! Yeni yöntem...Saate bakmaya gerek yok! Yeni yöntem...

Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da

5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da

Yaklaşık 400 bin TL'yi denize attı!

Yaklaşık 400 bin TL'yi denize attı!

1.5 metre uzunluğundaki yılanı yedi!

1.5 metre uzunluğundaki yılanı yedi!

Artan felç oranları ve ölümler... Sebep şaşkınlık yarattı

Artan felç oranları ve ölümler... Sebep şaşkınlık yarattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.