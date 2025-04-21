Antik hazine incelenince ortaya çıktı: Dünyaya ait değil! Biri bilezik diğeri yarım küre

İspanya’nın Alicante kentinde 1963 yılında bulunan 3.500 yıllık Villena Hazinesi, Bronz Çağı’na ait en önemli koleksiyonlardan biri olarak öne çıkıyor. lavanguardia.com'un haberine göre, altından yapılmış 66 parçadan oluşan bu hazinede, en dikkat çekici olanlar ise meteorlardan gelen demirle yapılmış iki obje: Bir bilezik ve altınla süslenmiş içi boş bir yarım küre.

GÖKTAŞI ÇIKTI

Bilim insanları, bu parçaların yüksek nikel içeriği sayesinde göktaşı kökenli olduğunu tespit etti. Bu da Demir Çağı’ndan çok önce, dönemin ustalarının gelişmiş metal işçiliğine sahip olduğunu gösteriyor. Meteorit demiri o dönemde güç ve ilahilikle ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, daha kesin sonuçlara ulaşmak için yeni analiz teknikleri kullanmayı planlıyor.