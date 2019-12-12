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Antik kentte bulundu! İşte 2 bin yıl önce yapılan o 'mühendislik projesi'

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Denizli'deki Kale ilçesinde Tabae Antik Kenti'nde sürdürülen araştırmalar sırasında 2 bin yıllık bir kanal bulundu. 114 metre uzunluğunda olan kanalın heyelanları önlemek amacıyla yapıldığı ortaya çıktı. Bazı noktalarında genişliği yaklaşık 5 metreyi bulan kanalın ziyarete açılması amaçlanıyor.

Kale ilçesinde kayalıkların üzerine kurulmuş Tabae Antik Kenti'nde, yeraltı şehri bulunduğu iddiaları üzerine, kazı heyeti tarafından araştırma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, antik kent içinde bir girişin kazılması sonucu, 114 metre uzunluğunda ve yer yer 5 metreye ulaşan genişlikte kanal tespit edildi. Tabae Kazısı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, antik kentin 1950 yılına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Doç. Dr. Beyazıt, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bulunduğu antik kentin, Tunç Çağı'ndan bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığını kaydetti. Buldukları kanalla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Beyazıt, "Kanalın boyu yaklaşık 1 metre 60 santimetre yüksekliğinde. Yaklaşık 2 bin yıl önce insanlar burada heyelandan korunmak için kanal inşa etmiş. Suyu belli merkezlerde toplayıp, kanallarla şehrin dışına doğru akıtmışlar. Bulduğumuz kanalın Roma İmparatorluğu döneminden bu yana kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.

'CİDDİ BİR MÜHENDİSLİK PROJESİ'

Kanalların, heyelanlar sonucu kaya kopmalarıyla şehrin küçülmesini engellemeyi de amaçladığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Bulduğumuz kanal ciddi bir mühendislik projesi. Açılan kanalların şehrin altını çevrelediğini tahmin ediyoruz. Tamamen insan gücüyle çekiç ve demirler kullanılarak açılmış. Kanalın içerisinde küçük sarkıtlar da oluşmuş. Kanal içerisinde su kaynağının üzerinde haç işareti de tespit etik. Bu alanın kutsal görüldüğüne işaret ediyor" diye konuştu.

Alanın turizme açılması için proje oluşturduklarını ifade eden Doç. Dr. Beyazıt, kanaldaki su hareketliliğinin yeniden sağlanması ve içerisinin güneş enerjisi ile aydınlatılmasını planladıklarını belirtti. Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, kanalın ziyaretçiler için bir güzergah oluşturup insanların bu güzelliği görmesini sağlamak istediklerini kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Tabae Antik Kenti heyelan kanal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
OOO YÜZÜ BİLE ÇIKMAYAN ATLETLİ ADAMI , SANIYORUM Kİ MYNET BEYAZ TİSÖRT ALTINA ATLET GİYMEYİN GİYERSENİZ BÖYLE OLUYOR HABERİ İÇİN KOYMUŞ. O FOTOGRAFI CEKEN KİŞİNİNDE FOTOGRAFCILIK HAYATINDA BASARILAR DİLİYORUM..
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