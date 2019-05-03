Antik Mısır'ın Lotusu: Nilüfer

Gündüzleri açarak çiçeklerinin zerafetini gösteren Nilüferler, gece olduğunda kapanarak suyun altına çekiliyor.

Antimikrobil bir çiçek türü olan Nilüfer çiçeği tıbbi olarak da ilaç sanayinde kullanılıyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum alanı içerisinde bulunan havuzlarda yetişen Nilüfer çiçekleri, ilgi çekiyor.





