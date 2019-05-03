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Antik Mısır'ın Lotusu: Nilüfer

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 03.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Antik Mısır'da Lotus olarak adlandırılan Nilüfer, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın batı ve orta kısımlarında ırmak kenarları, göl ile göletlerde doğal olarak yetişiyor.

Antik Mısır'ın Lotusu: Nilüfer

Gündüzleri açarak çiçeklerinin zerafetini gösteren Nilüferler, gece olduğunda kapanarak suyun altına çekiliyor.

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Antimikrobil bir çiçek türü olan Nilüfer çiçeği tıbbi olarak da ilaç sanayinde kullanılıyor.

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Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum alanı içerisinde bulunan havuzlarda yetişen Nilüfer çiçekleri, ilgi çekiyor.

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