İmalı konuşan insanları şaşkına çevirecek 5 cevap!

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde örgütsel davranış profesörü olan Laurie Weingart'a göre pasif agresif iletişimde kişiler, karşı oldukları bir durumu veya öfkelerini dolaylı biçimde ifade ediyor. Söylenen sözler masum bir yorum gibi görünse de kullanılan ton, karşı tarafa farklı bir mesaj verebiliyor.

Psikolog Melissa Gluck, bazı insanların kırgınlıklarını açıkça dile getirmeyi öğrenemediğini veya duygularını doğrudan ifade etmekten çekindiğini belirtiyor. Bazı kişiler için alaycı bir yorum yapmak, "Beni kırdın" demekten daha kolay olabiliyor.

İlişkilerde ise imalı sözler, karşı tarafın kendilerine değer verip vermediğini anlamaya yönelik bir davranış olarak ortaya çıkabiliyor. Ancak bu durum, karşıdaki kişinin ne hissettiğini tahmin etmeye çalışmayı zorlaştırıyor.

PASİF AGRESİF SÖZLERE NASIL KARŞILIK VERİLMELİ?

Uzmanlar, imalı sözlere aynı şekilde karşılık vermek yerine sakin ve doğrudan bir iletişim kurmayı öneriyor.

1. Ne demek istediğini açıkça sorun

Bir arkadaşınız size "Bu kadar boş vaktin olması ne güzel" dediğinde, imanın ne olduğunu tahmin etmeye çalışmak yerine "Bunu tam olarak nasıl söylediğini anlayamadım, biraz daha açık anlatır mısın?" diyebilirsiniz.

2. İmalı sözlere imayla karşılık vermeyin

Alaycı bir yoruma aynı şekilde cevap vermek, tartışmanın büyümesine neden olabilir. Bunun yerine konuyu açıkça konuşmaya davet etmek daha yapıcı bir yaklaşım olabilir.

3. Yakın olduğunuz kişiye konuşmak isteyip istemediğini sorun

Partnerinizin veya arkadaşınızın davranışlarında bir değişiklik fark ettiğinizde "Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum. İstersen konuşabiliriz" diyebilirsiniz. Böylece karşı tarafın duygularını ifade etmesine fırsat tanıyabilirsiniz.

4. İş yerinde somut bir yanıt verin

Mesai bitiminde yöneticinizin "Şimdiden gidiyor musun?" demesi üzerine "Çıkmadan önce tamamlamamı istediğiniz başka bir iş var mı?" diye sorabilirsiniz. Böylece imanın arkasındaki olası beklentiyi netleştirebilirsiniz.

5. Her yoruma cevap vermek zorunda hissetmeyin

Bir arkadaşınızın normalde yapmadığı tek bir imalı yorum, kötü bir gün geçirmesinden kaynaklanabilir. Böyle bir durumda konuyu büyütmeden geçmek mümkün olabilir. Ancak davranış sürekli tekrarlanıyorsa farklı bir yaklaşım gerekebilir.