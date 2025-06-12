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Antik Roma'da da "fast food"varmış! Atıştırmalık olarak bakın hangi hayvanı yiyorlarmış

İspanya’nın Mallorca Adası’nda yapılan kazılarda Antik Roma döneminde fast food kültürünün olduğu insanların sokak lezzeti olarak bazı hayvanları tükettiği ortaya çıktı. Bakın hangi hayvanı kızartıp yiyorlarmış.

Antik Roma'da da "fast food"varmış! Atıştırmalık olarak bakın hangi hayvanı yiyorlarmış

İspanya’nın Mallorca Adası’nda yapılan arkeolojik kazılarda ilginç bir bilgi keşfedildi. Popinae ve tabernae adı verilen yol kenarı atıştırmalık dükkanlarında, ardıç kuşlarının yendiği ortaya çıktı.

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BÜTÜN KIZARTILIYOR

Bulunan 165 ardıç kuşuna ait kemiklerin kırık yapısı, kuşların bütün halde kızartılıp yağla pişirildiğini gösteriyor. Aynı çukurda deniz kabukları, balık, domuz, tavuk ve tavşan kalıntıları da bulundu.

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linius ve Apicius gibi Romalı yazarlar, bu kuşların incirle beslenip kızartıldıktan sonra lüks sofralarda ikram edildiğini anlatmıştı. Elit sofralardan sokak lezzeti olduğu görüldü. Günümüze göre bu atıştırmalık tavuk kanatlarına benzer bir işlev görüyor. Benzer ardıç kuşu kalıntıları daha önce Pompeii ve Britanya’da da bulunmuştu.

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Araştırmacılar kuşların, göğüs kemiğinin kırılıp düzleştirildiği ve yağda bütün olarak kızartıldığı bir işlem olan spatchcocked işlemine tabi tutulmuş olduğuna inanıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Roma
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