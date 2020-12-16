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Antik Roma'lıların iğrenç alışkanlıkları: Daha fazla yemek için kusmak

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 16.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Antik Roma'lıların iğrenç alışkanlıkları: Daha fazla yemek için kusmak

Antik Roma'lıların latrina denen toplu halde tuvalet kullanımını araştırırken iğrenç alışkanlıklarının bunlarla sınırlı kalmadığını gördüm. Mide bulandırıcı davranışlarından biri de daha fazla yemek yiyebilmek için kusmaları!

Dünyanın en görkemli hükümdarlıklarından biri olarak anılıyor Roma İmparatorluğu. Filmler, diziler çekiliyor dönemle ilgili. Ama hiç birinde Antik Roma'nın sahip olduğu hayret veren alışkanlıklarından bahsedilmiyor. Bu alışkanlıklardan biri de yeme kültürleriyle ilgili.

Roma'lılar keyiflerine düşkün oldukları için yatarak yemek yemeyi severlermiş. Çatal ve bıçağın henüz olmadığı dönemlerde, yemeği bu iş için özel tutulmuş köleler parçalara ayırırmış. Aşırılık Roma'lıların kanında varmış adeta.

antik roma yemek kültürü

Elit partilerde, konuklar uzanarak yemek yer ve yedikleri yemeklerin çöpünü yere atarlarmış. Hayvan kemikleri ve derileri, zeytin çekirdekleri ve deniz mahsullerinin kabukları ile dolan zemin, köleler tarafından sürekli temizlenirmiş.

Aşırılık bu ya Romalılar, uzun partileri, yiyecekleri ve içmeyi çok severlermiş. Bu yüzden doyduklarında bilerek kusar ve yemeye içmeye devam ederlermiş. Özellikle büyük ziyafetlerde yapılan bu eylem için kimileri masa çevresinde bulundurdukları tasları kullanırken bazı evlerde formaliteler de bir kenara bırakılıp direkt yere kusuluyormuş.

antik romada yemek alışkanlığı

Eski Romalıların iğrenç bir yemek kültürü olduğu aşikar... Zira en sevdikleri yemeklere bakınca ne denli eşsiz bir damak zevkine sahip olduklarını anlayabiliyorsunuz. O dönemde insanların 'ziyafet' olarak nitelendirdiği yemeklerin içinde domuz rahmi, beyin püresi ve fare dolması gibi yemekler varmış. Yazarken bile bi' tuhaf oldum.

antik romanın iğrenç alışkanlıkları

Antik Romalıların yemek kültürünü araştırırken de yazarken de dehşete kapıldım. Olmaz olsun öyle kültür dediğinizi duyar gibiyim. :) Alın benden de o kadar...

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