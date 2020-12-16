Antik Roma'lıların iğrenç alışkanlıkları: Daha fazla yemek için kusmak

Dünyanın en görkemli hükümdarlıklarından biri olarak anılıyor Roma İmparatorluğu. Filmler, diziler çekiliyor dönemle ilgili. Ama hiç birinde Antik Roma'nın sahip olduğu hayret veren alışkanlıklarından bahsedilmiyor. Bu alışkanlıklardan biri de yeme kültürleriyle ilgili.

Roma'lılar keyiflerine düşkün oldukları için yatarak yemek yemeyi severlermiş. Çatal ve bıçağın henüz olmadığı dönemlerde, yemeği bu iş için özel tutulmuş köleler parçalara ayırırmış. Aşırılık Roma'lıların kanında varmış adeta.

Elit partilerde, konuklar uzanarak yemek yer ve yedikleri yemeklerin çöpünü yere atarlarmış. Hayvan kemikleri ve derileri, zeytin çekirdekleri ve deniz mahsullerinin kabukları ile dolan zemin, köleler tarafından sürekli temizlenirmiş.

Aşırılık bu ya Romalılar, uzun partileri, yiyecekleri ve içmeyi çok severlermiş. Bu yüzden doyduklarında bilerek kusar ve yemeye içmeye devam ederlermiş. Özellikle büyük ziyafetlerde yapılan bu eylem için kimileri masa çevresinde bulundurdukları tasları kullanırken bazı evlerde formaliteler de bir kenara bırakılıp direkt yere kusuluyormuş.