Antik zamanlardan günümüze! Cinsel hayatı canlandırıyor

Dünya mutfağında da önemli bir yeri olan kaz eti ülkemizde çoğunlukla Kars ve Ardahan yörelerinde meşhurdur. Bu iki bölgeden kaz etinin lezzeti tüm Türkiye'ye dağılmış durumdadır. Kaz eti genellikle kış aylarında tüketilir, nedeni ise kazların ilkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar bakımı gerçekleşir, kuluçkaya yatırılır. Kış mevsiminde ise etleri yenmek üzere hazırlanır...

Oldukça lezzetli olan kaz eti tadının yanı sıra inanılmaz sağlıklı bir besin kaynağıdır. Kapalı alanda yaşayamayan kazlar, açık alanda beslenirler ve bu yüzden diğer kümes hayvanlarına göre çok daha doğal ve besin değerleri açısından daha güçlüdür.

Bu sağlıklı etin 100 gramında günlük protein ihtiyacının yarısı bulunur. Protein ise hücrelerimizin yapı taşını oluşturmaktadır; hasar görmüş hücreleri onarır ve yeni hücre oluşumunu destekler.

Kaz etinin içinde yüksek oranda A, B ve E vitamini bulunur. Aynı zamanda B12 eksikliğinin de tedavisinde olumlu sonuçlar gösterir. 140 gram kaz etinde; 30.69 g yağ, 72.73 g su, 27 kalori ve 35.22 g protein bulunur.