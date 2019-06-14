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Antik zamanlardan günümüze! Cinsel hayatı canlandırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

Diğer kümes hayvanlarına göre daha nadir tüketilen kaz eti, tahmin edemediğimiz kadar besleyici.

Antik zamanlardan günümüze! Cinsel hayatı canlandırıyor

Dünya mutfağında da önemli bir yeri olan kaz eti ülkemizde çoğunlukla Kars ve Ardahan yörelerinde meşhurdur. Bu iki bölgeden kaz etinin lezzeti tüm Türkiye'ye dağılmış durumdadır. Kaz eti genellikle kış aylarında tüketilir, nedeni ise kazların ilkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar bakımı gerçekleşir, kuluçkaya yatırılır. Kış mevsiminde ise etleri yenmek üzere hazırlanır...

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Oldukça lezzetli olan kaz eti tadının yanı sıra inanılmaz sağlıklı bir besin kaynağıdır. Kapalı alanda yaşayamayan kazlar, açık alanda beslenirler ve bu yüzden diğer kümes hayvanlarına göre çok daha doğal ve besin değerleri açısından daha güçlüdür.

Bu sağlıklı etin 100 gramında günlük protein ihtiyacının yarısı bulunur. Protein ise hücrelerimizin yapı taşını oluşturmaktadır; hasar görmüş hücreleri onarır ve yeni hücre oluşumunu destekler.

Kaz etinin içinde yüksek oranda A, B ve E vitamini bulunur. Aynı zamanda B12 eksikliğinin de tedavisinde olumlu sonuçlar gösterir. 140 gram kaz etinde; 30.69 g yağ, 72.73 g su, 27 kalori ve 35.22 g protein bulunur.

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Fosfor ve kalsiyum bakımından zengin olan kaz eti, kemikler ve diş eti için son derece yararlıdır. 30 yaşını geçmiş bireylerin osteoporoz rahatsızlığına yakalanmamak için tüketmeleri önerilir. B6 vitamini yönünden zengin olmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirir. B5 vitamini ise saçların doğal rengini korumaya yardımcı olur.

Afrodizyak etkili yiyeceklerdendir; antik zamanlarda bu etkisinden faydalanmak için bolca tüketildiği söylenir. Bazı kaynaklarda içerdiği E vitamini sayesinde doğal viagra olarak geçmektedir.

Kaz etinin ekstra yağ ve tuz ile pişirilmemesi öneriliyor. Aynı zamanda faydalarından doğru bir şekilde yararlanmak için kızartılmaması daha uygundur. Bol sebzeli bir şekilde, buharda ya da fırında pişirilmesi tavsiye edilir.

Kaz etinin zararları var mı?

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Bu konuda bazı söylentiler mevcut. Kimi uzmanlara göre kolesterol problemi ve damar sertliği sorunları yaşayanlar kaz etinden uzak durmalı. Bazı kaynaklarda ise kaz etinin yağ oranı düşük olmasından dolayı kötü kolesterolü azaltıcı etkisi olduğu söylenmiştir. Kaz etinin şeker oranı da oldukça düşük olduğu bilinir. Zararları henüz kanıtlanmasa da kolesterol ve kalp problemi yaşıyorsanız tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda var.

Kaz etinin fiyatı ağırlığına göre değişiyor. Fiyat olarak uygun olmasa da faydaları birçok kümes hayvanına göre oldukça fazla. Kimi yerlerde kilogram fiyatını 55 liradan bulmak mümkün. Ortalama fiyatları ise 190/200 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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