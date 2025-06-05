Antrenmanda sakatlanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.



ABD VE MEKSİKA İLE OYNANACAK ÖZEL MAÇLARDA OYNAYAMAYACAK

Ay-Yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır