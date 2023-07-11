Antrenmanın en beğenilen oldu! Arda Güler, Real Madrid'de de parlamaya devam ediyor! Öyle bir pas verdi ki...

Real Madrid, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Başkent Madrid'deki "Real Madrid Şehri" (Ciudad Real Madrid) adlı tesislerde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İspanyol devinde yeni transferler de takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, bunlardan biri de milli yıldız Arda Güler olmuştu.

İLK GELENLERDEN OLDU

Kentte ailesiyle birlikte bir otelde konaklayan Arda Güler, kulübün tahsis ettiği şoförlü araç ile tesislere gitti. Tesislere ilk gelen futbolculardan olan Arda, hazırlık kampının ilk gününde Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi.

Yeni takımı ve hocasıyla ilk antrenmanına çıkan genç yıldız, antrenmanda yaptıklarıyla adeta kendisine hayran bıraktı.

ANTRENMANIN EN BEĞENİLENİ

Antrenman görüntüleri yayınlanırken, genç Arda verdiği paslarla antrenmanın belki de en beğenilen ismi olmayı başardı. Özellikle attığı şık topuk pasıyla alkış alan 18'lik yıldız antrenmanın sonun tecrübeli teknik direktör Ancelotti ile mini bir toplantı gerçekleştirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

????️Arda Güler'in antrenmandaki klas hareketleri kendisine hayran bıraktı. pic.twitter.com/CrTFCATReM — Mynet Spor (@mynetspor) July 11, 2023



