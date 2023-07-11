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Antrenmanın en beğenilen oldu! Arda Güler, Real Madrid'de de parlamaya devam ediyor! Öyle bir pas verdi ki...

11.07.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan milli futbolcu Arda Güler, çıktığı ilk antrenmanda yeni takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile tanışırken, antrenmanda yaptıklarıyla kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Real Madrid, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Başkent Madrid'deki "Real Madrid Şehri" (Ciudad Real Madrid) adlı tesislerde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İspanyol devinde yeni transferler de takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, bunlardan biri de milli yıldız Arda Güler olmuştu.

İLK GELENLERDEN OLDU

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Kentte ailesiyle birlikte bir otelde konaklayan Arda Güler, kulübün tahsis ettiği şoförlü araç ile tesislere gitti. Tesislere ilk gelen futbolculardan olan Arda, hazırlık kampının ilk gününde Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi.

Yeni takımı ve hocasıyla ilk antrenmanına çıkan genç yıldız, antrenmanda yaptıklarıyla adeta kendisine hayran bıraktı.

ANTRENMANIN EN BEĞENİLENİ

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Antrenman görüntüleri yayınlanırken, genç Arda verdiği paslarla antrenmanın belki de en beğenilen ismi olmayı başardı. Özellikle attığı şık topuk pasıyla alkış alan 18'lik yıldız antrenmanın sonun tecrübeli teknik direktör Ancelotti ile mini bir toplantı gerçekleştirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...


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Arda için beklenen görüşme gerçekleşti!Arda için beklenen görüşme gerçekleşti!
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