Antrenör Arda Keskin Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti

Göreve gelen Phillip Cocu’nun Aykut Kocaman’ın kurmaylarının bir bölümü ile yola devam etmesi kararı verilmişti. Hollandalı teknik adam yönetiminde çalışmalar sürerken ilk fire de geldi... Phillip Cocu’nun yardımcılığı görevine Hollandalı Erwin Koeman getirilirken ilk ayrılık da gerçekleşti. Aykut Kocaman döneminden beri takımda olan antrenör Arda Keskin görevinden istifa etti. (VATAN)
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