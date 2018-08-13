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Antrenör Arda Keskin Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman döneminden beri teknik ekipte yer alan antrenör Arda Keskin görevinden istifa etti.

Antrenör Arda Keskin Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti

Göreve gelen Phillip Cocu’nun Aykut Kocaman’ın kurmaylarının bir bölümü ile yola devam etmesi kararı verilmişti. Hollandalı teknik adam yönetiminde çalışmalar sürerken ilk fire de geldi... Phillip Cocu’nun yardımcılığı görevine Hollandalı Erwin Koeman getirilirken ilk ayrılık da gerçekleşti. Aykut Kocaman döneminden beri takımda olan antrenör Arda Keskin görevinden istifa etti. (VATAN)

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Arda Keskin Cocu aykut kocaman

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