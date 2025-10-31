Antrenörler anısına Hatay’da UEFA eğitimi

Eğitim, TFF Kaleci Departmanı Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu’nun liderliğinde yürütüldü. Teknik yeterliliğin yanı sıra insani değerlerin ön planda tutulduğu bu anlamlı organizasyona 18 kursiyer katılım sağladı. Program boyunca hem teknik gelişim hem de mesleki dayanışma ön plana çıkarken, deprem felaketindeki acı kayıpların hatırası saygı ve minnetle yaşatıldı.

ÖMER ALPER BOĞUŞLU: "BU SADECE BİR GELİŞİM SÜRECİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR VEFA VE BİRLİK MESAJIDIR"

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Kaleci Departmanı Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu, "Kaleci antrenörlüğü sadece teknik bilgiyle değil, karakterle ve sorumlulukla yapılır. Bu eğitimi, meslektaşlarımız Hüseyin Danahaliloğlu ve Uğur Kurt’un aziz hatırasına ithaf etmek bizim için bir onur ve sorumluluktu. Onların mesleğe olan tutkusu, genç antrenörlere ilham olmaya devam ediyor. İskenderun’da gerçekleştirdiğimiz bu eğitim, sadece bir gelişim süreci değil; aynı zamanda bir vefa ve birlik mesajıdır. Katılım gösteren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyor, şehit antrenörlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.