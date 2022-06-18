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AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ne kadar? 2022 AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları belli oldu mu?

18.06.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen Anadolu Üniversitesi (AÖF) final sınav sonuçları açıklandı. Heyecanlı sınavın ardından binlerce aday, notlarını öğrendi. 2022 AÖF açıköğretim bölümleri taban puanlarını da araştırma konusu oldu. Peki 2022 AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları belli oldu mu? İşte AÖF taban puanları listesi...

AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ne kadar? 2022 AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları belli oldu mu?

2022 yılı AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) Bahar Dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı sonunda erişime açıldı. Beklenen sonuçların ardından AÖF taban puanları da sorgulanmaya başlandı. Peki AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları belli oldu mu?

2022 AÖF AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI!

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF final sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanları sorgulanmaya başlandı. Sonuçları ilan edilen AÖF yaz okulu sınavlarının 13 Ağustos 2022 tarihinde düzenleneceği biliniyor.

2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeli ve en az 140 puan elde etmeli. 4 yıllık lisans bölümleri için ise durum değişiyor. 4 yıllık lisans bölümlerinin tümü için 170 puan almış olmak gerekmekte. İşte 2021 AÖF puanları listesi...

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