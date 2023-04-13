EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖF e kampüs ekranı 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF e kampüs ekranı 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor?

13.04.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken hafta sonunun yaklaşması ile birlikte birçok kişi arama motorlarında AÖF e kampüs ekranı ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. 8 Nisan Cumartesi günü ile 9 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilen sınavların ardından internette araştırılıyor. Bahar Dönemi ara sınavı 15- 16 Nisan 2023 tarihlerinde de sürecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonuçları ekranı...

AÖF e kampüs ekranı 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF sınav sonuçları tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. AÖF sınavları (2023 bahar dönemi vizeleri) 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor. AÖF sınavlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. İşte AÖF e kampüs ekranı...

a2

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, "Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak e sınav ekranı üzerinden yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan AÖF e Kampüs ekranına üniversite kimliğiyle ya da e Devlet ile giriş yapılabilmektedir.

AÖF E KAMPÜS EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Tarih nasıl yazılır?Tarih nasıl yazılır?
Dertli eş anlamlısı nedir? Dertli eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
aöf sınav sonuçları sorgulama

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

LGS örnek sorular erişime açıldı

LGS örnek sorular erişime açıldı

İlginizi Çekebilir

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.