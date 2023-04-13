AÖF e kampüs ekranı 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF sınav sonuçları tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. AÖF sınavları (2023 bahar dönemi vizeleri) 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor. AÖF sınavlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. İşte AÖF e kampüs ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, "Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak e sınav ekranı üzerinden yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan AÖF e Kampüs ekranına üniversite kimliğiyle ya da e Devlet ile giriş yapılabilmektedir.

AÖF E KAMPÜS EKRANI

