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AÖF FİNAL SINAVI SAATLERİ 2023: İkinci etap bahar dönemi AÖF final sınavları ne zaman, hangi saatte? giris.anadolu.edu.tr giriş ekranı

05.06.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF final saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavlarında ilk etap 3-4 Haziran tarihlerinde yapıldı. Çevrimiçi olarak iki ayrı zaman diliminde düzenlenecek sınavlarda şimdi ikinci etap bekleniyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi saatte? İşte, giris.anadolu.edu.tr ekranı ve AÖF final sınavı saatleri...

AÖF FİNAL SINAVI SAATLERİ 2023: İkinci etap bahar dönemi AÖF final sınavları ne zaman, hangi saatte? giris.anadolu.edu.tr giriş ekranı

AÖF final saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavları geçtiğimiz 3-4 Haziran yapıldı. İkinci etap ise 10 - 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler AÖF final sınavlarına giris.anadolu.edu.tr üzerinden girecekler. İşte AÖF final sınavı saatleri...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AÖF final sınavlarının ilki 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilen sınavların ikinci etabı ise 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK? ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİSİ EKRANI

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş bilgisi için tıklayınız

ONLINE AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

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