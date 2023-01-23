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AÖF final sınavı soru cevapları yayınlandı mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde!

23.01.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hafta sonu yapılan oturumların ardından Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, 2023 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AÖF final sınavı soru cevapları yayınlandı mı? 2023 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde!

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş, 21 Ocak Cumartesi günü ila 22 Ocak Pazar günü tamamlanan oturumların ardından başladı. AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz yıllar baz alındığında sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. AÖF sınav sonuçları ile ilgili tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz duyuruda bulunulmadı.

21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih yakın zamanda duyurulacaktır.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştır.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF final sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Öte yandan Anadolum eKampüs sisteminden derslere ilişkin çıkmış sınav soruları ve cevapları görüntülenebilmektedir.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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