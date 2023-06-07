AÖF FİNAL SINAVI TARİH VE SAATLERİ 2023: AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? giris.anadolu.edu.tr ekranı

AÖF final saatleri ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavları 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. İkinci etap ise 10 - 11 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler AÖF final sınavlarına giris.anadolu.edu.tr üzerinden giriş gerçekleştirecekler. İşte AÖF final sınavları ile ilgili merak edilenler...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AÖF final sınavlarının ilki 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilen sınavların ikinci etabı ise 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK? ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİSİ EKRANI

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş bilgisi için tıklayınız

ONLINE AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

