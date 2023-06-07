EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖF FİNAL SINAVI TARİH VE SAATLERİ 2023: AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? giris.anadolu.edu.tr ekranı

AÖF FİNAL SINAVI TARİH VE SAATLERİ 2023: AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? giris.anadolu.edu.tr ekranı

07.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF final sınavı tarih ve saatleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavlarında ilk etap 3-4 Haziran tarihlerinde yapıldı. Çevrimiçi olarak iki ayrı zaman diliminde düzenlenecek sınavların ikinci etabı için geri sayım başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi saatte? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖF FİNAL SINAVI TARİH VE SAATLERİ 2023: AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? giris.anadolu.edu.tr ekranı

AÖF final saatleri ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavları 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. İkinci etap ise 10 - 11 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler AÖF final sınavlarına giris.anadolu.edu.tr üzerinden giriş gerçekleştirecekler. İşte AÖF final sınavları ile ilgili merak edilenler...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AÖF final sınavlarının ilki 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilen sınavların ikinci etabı ise 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK? ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİSİ EKRANI

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş bilgisi için tıklayınız

ONLINE AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandıMEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı
LGS soruları ve cevapları yayımlandıLGS soruları ve cevapları yayımlandı
Marifetnâme'den seğirmeler ve anlamlarıMarifetnâme'den seğirmeler ve anlamları
Anahtar Kelimeler:
aöf final aöf final sınav sonuçları aöf final sınav tarihleri aöf final sınavı ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı

MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı

LGS PUAN VE NET SAYISI 2023: LGS kaç net, kaç puan? 60, 70, 80 net yapan kaç puan alır? Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi...

LGS PUAN VE NET SAYISI 2023: LGS kaç net, kaç puan? 60, 70, 80 net yapan kaç puan alır? Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi...

Marifetnâme'den seğirmeler ve anlamları

Marifetnâme'den seğirmeler ve anlamları

Okullar ne zaman kapanacak 2023? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Okullar ne zaman kapanacak 2023? Karneler ne zaman dağıtılacak?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.