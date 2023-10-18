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AÖF KAYIT YENİLEME ne zaman, saat kaçta bitiyor? AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme nasıl yapılır? Son gün!

18.10.2023 00:18 | Son Güncelleme:
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AÖF kayıt yenileme sürecinin ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. 2-16 Ekim tarihleri arasında yapılması beklenen kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı bildirildi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman, saat kaçta bitiyor? AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ikinci üniversite kayıt yenilemenin nasıl yapılacağına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıköğretimde tamamlayan öğrenciler için Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Güz Yarıyılı Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri ve sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri uzatıldı. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri ve haberin detayları.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 güz yarıyılı kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı.

İkinci üniversite kayıt için son tarih:18 Ekim 2023 Çarşamba Saat 17.00.

Kayıt yenileme için son tarih: 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat 22.00

AÖF2

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF ikinci ünivesite çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

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AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 2023 AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu.

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024

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