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AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ 2023: AÖF sınavları ne zaman, 1. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Güz dönemi sınav takvimi!

30.11.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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AÖF sınav giriş yerleri Aralık ayı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? 1. dönem AÖF sınav sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

Güz dönemi AÖF sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF sınav giriş yerleri kurumun internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aralık ayı yaklaşırken birçok öğrenci konuya dair sorgulama yapmaya başladı. İşte, 2023 AÖF sınav giriş belgesi ekranı...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi günü ila 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.
Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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