AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayan tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF tarafından yayınlanan takvimine göre, sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebiliyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir açıklama yapılmasa da sonuçların 30 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin katılacağı sınavlarda her ders için 20 soru yönetilmektedir.

Değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakır.

