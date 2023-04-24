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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

24.04.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Yarıyılı Ara Sınavları 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrencilerin gözü kulağı sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayan tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF tarafından yayınlanan takvimine göre, sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebiliyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir açıklama yapılmasa da sonuçların 30 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları3

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

sınav 1

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin katılacağı sınavlarda her ders için 20 soru yönetilmektedir.

Değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakır.

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