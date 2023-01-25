EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? 2023 AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? 2023 AÖF sonuç sorgulama ekranı

25.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca açıköğretim öğrencisi sınav sonuçlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? 2023 AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde güz dönemi final sınavlarına girdi. Dönemi bitirmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını, hangi derslerden kaç not aldıklarını merak etmeye başladılar. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 Güz Dönemi final sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınavların ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını merak etmeye başladılar. Vize sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmış ve sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

3548647_521c720d121ee52b85bc59d30873ccc8_640x640

Güz dönemi final sınavlarının sonuçları için açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Fakat daha önce yapılan sınavların açıklanma tarihlerine bakılırsa yine 10 veya 15 gün içerisinde AÖF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA

Açıköğretim sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını nereden kontrol edeceklerini araştırıyor.

**AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

3548245_f3a954a5f4d135dc19a9dbe4cd9315f4_640x640


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı..YÖKDİL başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı..
AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı!AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı!
AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
AÖF Açık Öğretim Fakültesi aöf sınav sonuçları açiklandi mı big yatırım yapma fenerbahçe son

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

Tavan zıt anlamlısı nedir?

Tavan zıt anlamlısı nedir?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.