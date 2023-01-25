AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? 2023 AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde güz dönemi final sınavlarına girdi. Dönemi bitirmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını, hangi derslerden kaç not aldıklarını merak etmeye başladılar. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 Güz Dönemi final sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınavların ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını merak etmeye başladılar. Vize sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmış ve sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Güz dönemi final sınavlarının sonuçları için açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Fakat daha önce yapılan sınavların açıklanma tarihlerine bakılırsa yine 10 veya 15 gün içerisinde AÖF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA

Açıköğretim sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını nereden kontrol edeceklerini araştırıyor.

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