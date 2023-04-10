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AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

10.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı, 8 Nisan Cumartesi günü ile 9 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilen sınavların ardından internette araştırılıyor. Bahar Dönemi ara sınavı 15- 16 Nisan 2023 tarihlerinde de sürecek. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan AÖF bahar dönemi sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerindeki sınavla devam edecek. AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı internette araştırılıyor. Online olarak gerçekleştirilecek vize sınavlarının ardından cevap anahtarı erişime açılacak. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, "Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak e sınav ekranı üzerinden yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES sınav giriş yerleri açıklandı!ALES sınav giriş yerleri açıklandı!
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