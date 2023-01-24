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AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı! 2023 AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

24.01.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili beklenen açıklama 21 Ocak Cumartesi günü ila 22 Ocak Pazar günü tamamlanan oturumlar sonrası yapıldı. AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. AÖF sonuçlarının ise en geç 15 gün içerisinde açıklanması ön görülüyor.

AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı! 2023 AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

AÖF sınav soruları ve cevapları bugün yayımlandı. Anadolum eKampüs sisteminden derslere ilişkin çıkmış sınav soruları ve cevapları görüntülenebilmektedir. İşte konuya ilişkin detaylar ve 2023 AÖF sınav soruları ve cevapları...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF soruları ve cevapları AÖF sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapıldı. AÖF final sınavı cevap anahtarı da bugün itibarıyla Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı.

2023 AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz duyuruda bulunulmadı.

21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih yakın zamanda duyurulacaktır.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştır.

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