AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı! 2023 AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR!

AÖF sınav soruları ve cevapları bugün yayımlandı. Anadolum eKampüs sisteminden derslere ilişkin çıkmış sınav soruları ve cevapları görüntülenebilmektedir. İşte konuya ilişkin detaylar ve 2023 AÖF sınav soruları ve cevapları...
AÖF soruları ve cevapları AÖF sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapıldı. AÖF final sınavı cevap anahtarı da bugün itibarıyla Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı.
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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz duyuruda bulunulmadı.
21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih yakın zamanda duyurulacaktır.
Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştır.