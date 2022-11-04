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AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri takvimi!

04.11.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav tarihleri ve Anadolu Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları 3 Ekim'de başlayan ve 17 Ekim Pazartesi günü sona eren kayıt süreci sonrası merak konusu oldu. Şimdi ise Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim sınavlarını ne zaman yapacağı merak ediliyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri takvimi!

AÖF sınav tarihi ve 2022-2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri takvimi internette araştırılıyor. Kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri aralığında yapıldı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı sınav takvimi ile beraber gün dönemi sınav tarihleri de belli oldu. AÖF sınav tarihleri internette araştırılıyor. İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri Anadolu üniversitesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre; güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilecek, güz dönemi final sınavları ise 21-22 Ocak 2023'te yapılacak.

15-16 Nisan 2023'te gerçekeleştirilecek olan Bahar dönemi ara sınavları sonrası 27-28 Mayıs'ta bahar dönemi finalleri yapılacak. Yaz okulu Sınav tarihi ise 19 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

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AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF sınav takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak sınavların tarihleri netleşti.

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AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri Anadolu üniversitesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.

İşte AÖF sınav takvimi:

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

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