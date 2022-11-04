AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri takvimi!

AÖF sınav tarihi ve 2022-2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri takvimi internette araştırılıyor. Kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri aralığında yapıldı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı sınav takvimi ile beraber gün dönemi sınav tarihleri de belli oldu. AÖF sınav tarihleri internette araştırılıyor. İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri Anadolu üniversitesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre; güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilecek, güz dönemi final sınavları ise 21-22 Ocak 2023'te yapılacak.

15-16 Nisan 2023'te gerçekeleştirilecek olan Bahar dönemi ara sınavları sonrası 27-28 Mayıs'ta bahar dönemi finalleri yapılacak. Yaz okulu Sınav tarihi ise 19 Ağustos 2023 olarak açıklandı.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF sınav takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak sınavların tarihleri netleşti.

AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri Anadolu üniversitesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.

İşte AÖF sınav takvimi:

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

