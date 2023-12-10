AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ara sınav giriş belgesi ekranı

AÖF sınav sonuçları ile ilgili aramalar hız kazandı. AÖF sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgesi geçen hafta yayımlanırken, sınavlar yüz yüze yapılacak. İşte AÖF sınavları ile ilgili detaylı bilgiler...
AÖF sınavlarının ilki 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bir diğer sınav ise 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.
AÖF sınavları sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru soruluyor.
AÖF sınavlarında öğrencilere 30’ar dakika sınav süresi veriliyor.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi