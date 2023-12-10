AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ara sınav giriş belgesi ekranı

AÖF sınav sonuçları ile ilgili aramalar hız kazandı. AÖF sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgesi geçen hafta yayımlanırken, sınavlar yüz yüze yapılacak. İşte AÖF sınavları ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

AÖF sınavlarının ilki 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bir diğer sınav ise 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF sınavları sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

AÖF sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru soruluyor.

AÖF sınavlarında öğrencilere 30’ar dakika sınav süresi veriliyor.

AÖF SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.





