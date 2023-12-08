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  4. AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? 2023 - 2024 güz dönemi AÖF ara sınav giriş belgesi ekranı

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? 2023 - 2024 güz dönemi AÖF ara sınav giriş belgesi ekranı

08.12.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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AÖF sınavının saat kaçta başlayacağı merak konusu olurken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alan öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Güz dönemi Açıköğretim Fakültesi sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi ve 10 Aralık 2023 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte, AÖF ara sınav giriş belgesi ekranı...

AÖF sınav giriş yerleri kurumun internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri de 9 Aralık 2023 Cumartesi ve 10 Aralık 2023 Pazar tarihleri yaklaşırken internette sınav süreleri için araştırma yapmaya başladı. İşte, AÖF sınav saatleri ve süreleri...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi günü ila 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖF sınavları isabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

AÖF sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru soruluyor.

AÖF sınavlarında öğrencilere 30’ar dakika sınav süresi veriliyor.

AÖF SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

  • Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

  • Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

  • Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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