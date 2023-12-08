AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? 2023 - 2024 güz dönemi AÖF ara sınav giriş belgesi ekranı

AÖF sınav giriş yerleri kurumun internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri de 9 Aralık 2023 Cumartesi ve 10 Aralık 2023 Pazar tarihleri yaklaşırken internette sınav süreleri için araştırma yapmaya başladı. İşte, AÖF sınav saatleri ve süreleri...
AÖF sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi günü ila 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınavları isabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.
AÖF sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru soruluyor.
AÖF sınavlarında öğrencilere 30’ar dakika sınav süresi veriliyor.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi