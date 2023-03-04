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AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? 2023 bahar dönemi AÖF sınav tarihleri!

04.03.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar kayıt yenileme işlemlerinin 2 Mart tarihinde son bulmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi sınavlara ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunulmuştu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? İşte 2023 AÖF sınav tarihleri...

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? 2023 bahar dönemi AÖF sınav tarihleri!

AÖF sınav tarihlerini ve sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bilindiği üzere AÖF sınav tarihleri yayımlanmıştı. Fakat şu an için sınavların online olup olmayacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. 2023 AÖF sınav tarihleri ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

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AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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