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AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı!

31.01.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. 21-22 Ocak'ta sınava katılım sağlayan adaylar, merakla bekledikleri AÖF sınav sonuçlarını online olarak sorgulayabilecek. İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı!

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı!

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler gözlerini, AÖF sonuç sorgulama ekranına çevirdi. Öğrenciler AÖF final sınavı soru ve cevap anahtarına, 'https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login' adresinden erişim sağlayabilir. İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı!

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav sonuçları, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanacak.

AÖF SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF final sınavı soru ve cevap anahtarı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlandı.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı!

DERS GEÇME NOTU 35 OLDU

2022-2023 eğitim öğretim döneminde AÖF geçme notu 35 olarak belirlendi. Dolayısıyla öğrencilerin, sorumlu oldukları dersi verebilmeleri için en az 35 puan almaları gerekiyor. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Güz yarıyılının ardından bahar dönemi başlayacak. Vize sınavları 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.


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