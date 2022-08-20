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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20.08.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, yaz okulu sınavına katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınavları 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu Sınav sonuçları açıklandı mı, sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 13 Ağustos tarihinde yapılan sınav sonrası 2021-2022 Yaz Okulu Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar 3 (üç) iş günü içinde tamamlandı. 17 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar itiraz işlemlerinin de tamamlanmasıyla tüm dikkatler AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranına yöneldi. 2021 yılında yaz okulu sınav sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Ancak bu seneki sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Sınav sonuçları da 14 Eylül'de yayımlanmıştı. 2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu seneki sınav sonuçlarının 23 Ağustos'ta açıklanması ön görülüyor.

Konuyla ilgili üniversiteden açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına Anadolu Mobil ve ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilecekler.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

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