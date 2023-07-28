AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi açıkladı!

AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili araştırmalar süreç devam ederken hız kazandı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi konuya ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. Birçok kişi, "2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF online mı yüz yüze mi? İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF final sınavları online olarak yapıldı.

AÖF yaz okulu sınavlarnın online mı yüz yüze mi olacağı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ 2023

AÖF yaz okulu 10 Temmuz'da başladı. Yapılan açıklamaya göre eğitimler 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.

