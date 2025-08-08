EĞİTİM

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav tarihi yaklaşıyor!

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri yaklaşıyor. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini AÖF'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilirler. Belgelerde sınav yeri ve saati gibi önemli bilgiler yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavı detayları haberimizde...

Sedef Karatay

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Mezuniyetine az dersi kalan veya notlarını yükseltmek isteyen binlerce öğrenci, yaz okulu sınavlarına girmeye hazırlanıyor. AÖF, öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, tek oturumda yapılacak olup her ders için 20 soru sorulacak ve adaylara 30 dakika süre tanınacak. Yaz okulu sınavı, öğrencilerin üst veya alt yarıyıllardan almadıkları dersleri telafi etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav tarihi yaklaşıyor! 1

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ BEKLENİYOR

Yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgelerinin, sınavdan yaklaşık bir hafta önce, yani 9 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar yayımlanması bekleniyor. Adaylar, giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

Sınav giriş belgelerinde, öğrencilerin hangi bina ve salonda sınava girecekleri, sınavın başlama saati ve diğer önemli bilgiler yer alıyor. Bu nedenle, öğrencilerin belgelerini dikkatlice incelemeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesi olmayan öğrencilerin sınava alınmayacağı unutulmamalıdır.

AÖF 2025-2026 SINAV TARİHLERİ

AÖF’ün 2025-2026 akademik yılı sınav takvimi şu şekilde:

Güz Dönemi:
Ara Sınav: 6-7 Aralık 2025
Final Sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi:
Ara Sınav: 4-5 Nisan 2026
Final Sınavı: 16-17 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı:
22 Ağustos 2026

Yaz okulu, AÖF öğrencileri için önemli bir fırsat sunuyor. Başarısız oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltebilir, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlayabilirler. Özellikle mezuniyete üç dersi kalan öğrenciler için yaz okulu, diplomalarına kavuşmaları için son bir şans anlamına geliyor.

