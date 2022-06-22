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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2022? İşte AÖF yaz okulu kayıt - başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022!

22.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2022? Konu ile ilgili beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yaz okulu sınavı konusunda yapılan duyurunun ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki AÖF yaz okulu sınav tarihi nedir? İşte AÖF yaz okulu kayıt - başvuru tarihleri ve sınav takvimi...

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2022? İşte AÖF yaz okulu kayıt - başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022!

AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında 'AÖF yaz okulu sınav tarihi nedir?' sorusunun yanıtını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Peki AÖF yaz okulu sınav tarihi nedir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili bilgiler haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA HANGİ ÖĞRENCİLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

2022 AÖF AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI!

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF final sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanları sorgulanmaya başlandı. Sonuçları ilan edilen AÖF yaz okulu sınavlarının 13 Ağustos 2022 tarihinde düzenleneceği biliniyor.

2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeli ve söz konusu bölümler için istenilen taban puanları elde etmeli. İşte 2021 AÖF puanları listesi...

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