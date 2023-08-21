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  4. AÖF YAZ OKULU SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? PDF görüntüleme!

AÖF YAZ OKULU SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? PDF görüntüleme!

21.08.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınav sonrası merak konusu oldu. Öğrenciler, tüm derslere ait soruların Anadolum eKampüs sistemine yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı 2023 için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Birçok kişi AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı için internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2023 AÖF yaz okulu soruları ve cevapları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve tam 6 hafta sürdü.

AÖF Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması öngörülüyor.

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF YAZ OKULU SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2022-2023 AÖF yaz okulu sınavında çıkan tüm derslere ait soruların, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SORULARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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