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  4. AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2022-2023 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2022-2023 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı olacak?

18.10.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları kayıt işlemini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere ilk kayıt işlemleri 17 Ekim Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. , 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Açık Lise sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2022-2023 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı olacak?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ders seçim ve kayıt işlemlerini tamamlayan kişiler tarafından merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı Açık Lise sınavlarının bu yıl nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları online mı olacak? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

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2022 - 20223 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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