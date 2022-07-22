Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 3. dönem sınavları sürmeye devam ediyor. 20 Temmuz'da başlayan ve 29 Temmuz'a kadar online bir şekilde devam edecek olan AÖL sınavları sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih internet üzerinden araştırılıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL sonuçları için MEB tarih verdi mi?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaya devam ediyor. Bu yıl online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavları 20 Temmuz'da başladı. Söz konusu sınav 29 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar online gerçekleşecek.

AÖL sınav sonuçlarının ise sınav bitiminden bir kaç hafta sonra açıklanması bekleniyor.

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ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Öğrenciler sınav sistemine T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile birlikte şifreleriyle giriş yapabiliyor. Karşılarına gelen ekranda sol tarafta bulunan menü aracılığıyla sınava girilecek ders seçilirken sınav başlatılıyor.

