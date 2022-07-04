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AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte Açıköğretim Lisesi sınav tarihi!

04.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte Açıköğretim Lisesi sınav tarihi ve Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları...

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte Açıköğretim Lisesi sınav tarihi!

AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte Açıköğretim Lisesi sınav tarihi! Sınava ilişkin merak edilen bilgiler haberimizde...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI 2022?

AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

2021'de AÖL sınavı 3-4 Temmuz'da yapılmıştı.

AÖL sınavının bu sene Kurban Bayramı sonrası yapılacağı öngörülüyor.

Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde açıklamada bulunulması bekleniyor.

AÖL 3. dönem sınav tarihi henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklamada bulunulması bekleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 'AÖL' AÇIKLAMASI

AÖL konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası diploma bilgileri, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerine göre (il-ilçe), ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine aktarılmaktadır.

Bu nedenle, öğrencilerimizin ilgili mevzuat gereği kendi sorumluluklarında olan Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.

Müdürlüğümüz tarafından sistem üzerinde yapılan diploma aktarımından sonra, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine öğrencilerimizden başka il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine diploma gönderim talepleri gelmektedir.

Ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin herhangi bir kargo anlaşması olmadığından, başka il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine diplomalarının gönderilmesini talep eden öğrencilerin kargo ücretlerini kendilerinin karşılaması gerekmektedir."

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