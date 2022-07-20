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AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI: AÖL sınav girişi nasıl yapılır? MEB AÖL 3. dönem online sınavları ne zaman bitiyor?

20.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav giriş ekranı bugün itibarıyla AÖL öğrecilerinin erişimine açıldı. Liseyi açıktan tamamlayan binlerce öğrenci online bir şekilde sınavlarını veriyor. 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayan AÖL sınavları belirli bir tarihte erişime kapanacak. Sınava girecek AÖL öğrencileri "AÖL sınav giriş ekranı ve AÖL online sınavlar ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki MEB Açık Lise 3. Dönem sınavı ne zaman bitiyor, AÖL sınav giriş ekranı nereden açılır? İşte detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI: AÖL sınav girişi nasıl yapılır? MEB AÖL 3. dönem online sınavları ne zaman bitiyor?

Lise eğitimini açıköğretim ile tamamlamak isteyen binlerce AÖL ğrencisinin AÖL 3. dönem sınavları bugün online olarak başladı. Sınava AÖL sınav giriş ekranıyla erişilebiliyor. 20 Temuz Çarşamba günü başlayan AÖL sınavları 29 Temmuz 2022 tarihinde erişime kapanacak. Bugün AÖL sınavı gerçekleştirecek öğreciler AÖL sınavı giriş ekranını internette sorguluyor. Peki AÖL Açık Lise 3. Dönem sınavları nereden, ne zaman yapılır? İşte yanıtı...

2022 AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI MI?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları, 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak devam edecek.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI

MEB AÖL Açık Lise 3. Dönem sınav giriş ekranı için tıklayınız:

http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Öğrenciler sınav sistemine T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile birlikte şifreleriyle giriş yapabiliyor. Karşılarına gelen ekranda sol tarafta bulunan menü aracılığıyla sınava girilecek ders seçilirken sınav başlatılıyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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